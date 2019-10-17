HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
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HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.
Önceki gün polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan Cihan Karaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HAKKARİ
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