HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
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HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandıHAKKARİ - HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
HAKKARİ - HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.
Önceki gün polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan Cihan Karaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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