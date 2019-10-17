Son Dakika Haberleri: HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

21 dakika önce

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandıHAKKARİ - HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

HAKKARİ - HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.

Önceki gün polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan Cihan Karaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi, Cihan Karaman, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı
Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade Hakkari'de ilkokul yaptırıyor HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 22:19:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]