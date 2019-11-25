HDP'li Hakkı Saruhan Oluç:

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Eğer halkın iradesinden korkmuyorsanız, halkı dibi görünmeyen kuyular olarak değerlendirmiyorsanız, suları hiç bulandırmayın, gelin bu konuda adım atın ve bir an evvel halkın iradesinin ortaya çıkmasını sağlayalım." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu dile getirerek, "iktidarın kadın erkek eşitliğine inanmayan tutumunun toplumda 'egemen erkek', 'köle kadın' zihniyetini körüklediğini ve kadın cinayetlerinin artmasına neden olduğunu savundu.

İstanbul Sözleşmesi üzerindeki tartışmalara da değinen Oluç, "İstanbul Sözleşmesi yuva yıkıyor, kaldırılsın diyen iktidar zihniyeti, aslında kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran bir tartışmayı da sürdürüyordur." diye konuştu.

10 Ekim'deki Ankara Gar saldırısının duruşmasında, savcılığın 9 klasörlük delil dosyasını 4 yıl boyunca mahkeme ve müştekilerden "sakladığının" ortaya çıktığını öne süren Oluç, "Ankara Gar katliamının arkasında karanlık odaklar var. Bu karanlık odaklar ilk günden beri gizlenmeye çalışıldı." iddiasında bulundu.

Erken seçimle ilgili geçen hafta bir deklarasyonda bulunduklarını anımsatan Oluç, bunu açıklamalarındaki iddialarının, "iktidarın demokratik meşruiyetini yitirmesi" olduğunu ifade etti.

"Neden erken seçimden korkuyorsunuz? Neden halkın iradesine başvurmaktan korkuyorsunuz?" diye soran Oluç, iktidarın halktan aldığı desteği büyük ölçüde yitirmeye başladığını savundu.

Oluç, "Erken seçim, demokratik meşruiyetini yitirmiş olan iktidar açısından, eğer hakikaten halkın desteğini halen alıp almadığını test etmek istiyorsa, başvurulacak en iyi kamuoyu yoklamasıdır." dedi.

Erken seçim taleplerini bu nedenle dile getirdiklerini söyleyen Oluç, "Eğer halkın iradesinden korkmuyorsunuz, halkı dibi görünmeyen kuyular olarak değerlendirmiyorsanız, suları hiç bulandırmayın, gelin bu konuda adım atın ve bir an evvel halkın iradesinin ortaya çıkmasını sağlayalım." ifadelerini kullandı.