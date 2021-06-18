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HDP'li Hüda Kaya, il binasını kana bulayan saldırganın SADAT'ın eğitiminden geçtiğini iddia etti! Şirketten yanıt gecikmedi - Son Dakika

HDP'li Hüda Kaya, il binasını kana bulayan saldırganın SADAT'ın eğitiminden geçtiğini iddia etti! Şirketten yanıt gecikmedi

18.06.2021 09:26

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İzmir il binasına saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer isimli saldırganın SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirildiğini iddia etmişti. SADAT büyük tartışma yaratan iddiaya ilişkin internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "SADAT Savunma'nın katillerle ilişkisi olmaz" vurgusu yapıldı.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya Onur Gencer isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Onur Gencer'in içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

HDP'li Hüda Kaya, il binasını kana bulayan saldırganın SADAT'ın eğitiminden geçtiğini iddia etti! Şirketten yanıt gecikmedi

SURİYE'DE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Saldırgan Onur Gencer'in sosyal medya hesabından paylaştığı Suriye'de çekilen fotoğraflar ise çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Saldırgana dair en dikkat çeken fotoğraflar ise Suriye'de silahlarla paylaştığı fotoğraflar oldu. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırganın sağlık personeli olduğu ve istifa ettiği belirtilirken Suriye'nin ardından Antep'te paylaştığı fotoğraflarda "Görev dönüşü" notu düştüğü görüldü.

HDP'li Hüda Kaya, il binasını kana bulayan saldırganın SADAT'ın eğitiminden geçtiğini iddia etti! Şirketten yanıt gecikmedi
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya.

HDP'Lİ KAYA'NIN SADAT İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Saldırganla ilgili birçok detay sosyal medyada gündeme gelirken, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın iddiası ise büyük tartışma yarattı. Onur Gencer isimli saldırganın SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirildiğini öne süren HDP'li Kaya, "SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş, ülkücü işaretleriyle poz veren, elinde silahlarla poz veren, profilinde bunları paylaşan ve insanlık dışı küfürlerle HDP'lileri, Kürtleri, Alevileri, muhalefi çevreleri en kötü bir dille hedef haline getiren, tehdit eden paylaşımlarını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

HDP'li Hüda Kaya, il binasını kana bulayan saldırganın SADAT'ın eğitiminden geçtiğini iddia etti! Şirketten yanıt gecikmedi

"SADAT SAVUNMA'NIN KATİLLERLE İLİŞKİSİ OLMAZ"

Kaya'nın açıklamaları büyük tartışma yaratırken, iddiaların hedefindeki SADAT internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. Twitter hesabından "SADAT Savunma'nın katillerle ilişkisi olmaz" notuyla yönlendirilen internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada iddiaların asılsız olduğuna vurgu yapıldı.

SADAT'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

"İzmir HDP İl Binasına gözü dönmüş kiralık bir katil – terörist tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, saldırı sonucu vefat eden (çaycı olduğu bilgisi paylaşılan) Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya Hanımın böyle üzücü bir olay üzerinden provokasyona başvurarak katili şirketimizle ilişkilendirmeye kalkmasını da şiddette kınarız.

SADAT Savunma'ya 10 yılı bulan bir süredir Suriye'de eğitim verdiği iftirası atılmakta ancak 10 yıldır tek bir ispat, tek bir belge sunulmamaktadır.

İddia sahipleri, iddialarında samimi iseler ispatını geçen 10 yıllık süre boyunca savcılıklara niçin teslim etmekten kaçındıklarının cevabını vermekle yükümlüdür.

SADAT Savunma paralı veya gönüllü, silahlı veya silahsız hiçbir şahsa Suriye'de veya başka bir yerde eğitim vermemiştir. Verdiğini iddia eden; delilini, belgesini ortaya koymuyorsa, tek bir açıklaması vardır. Yalan konuşarak, provokasyon yapıp siyasi rant devşirmekten ileri gitmiyordur.

Bir Siyasi Partimizin Yüce Meclisimizdeki temsilcisinin, benzeri hain bir saldırının müsebbibi ile bir kişi veya kurumu ilişkilendirirken çok daha dikkatli olması gerektiğine inanıyoruz.

Terörü, teröristleri ve onları kullanan kuklacıları lanetleriz."

HDP'li Hüda Kaya, il binasını kana bulayan saldırganın SADAT'ın eğitiminden geçtiğini iddia etti! Şirketten yanıt gecikmedi
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Hüda Kaya, Suriye, İzmir, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Hüda Kaya, il binasını kana bulayan saldırganın SADAT'ın eğitiminden geçtiğini iddia etti! Şirketten yanıt gecikmedi - Son Dakika


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