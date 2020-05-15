HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'a gözaltı - Son Dakika

Güvenlik güçlerinin, belediye hizmet binası ile Akkuş'un evindeki aramalarının ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcılığınca Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Iğdır Belediyesi hizmet binası ile Akkuş'un kent merkezindeki evine geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim