HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında... - Son Dakika

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HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında...
6 saat önce
Iğdır Belediyesi Başkanlığı binası Belediye önünde alınan güvenlik önlemleri IĞDIR - HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Iğdır Belediyesi Başkanlığı binası
Belediye önünde alınan güvenlik önlemleri IĞDIR - HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:48 Kaynak: AA
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