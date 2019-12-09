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HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

6 saat önce

Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li 2 ilçe belediye başkanı ve 1 eş başkan tutuklandı.

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı, System.String[]

Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li 2 ilçe belediye başkanı ve 1 eş başkan tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 5 şüpheliye yönelik 6 Aralık 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Başkale, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, Özalp Belediyesi sözde eş başkanı Diren Örenci ve Muradiye Belediyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 5 şüpheliden hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca Erkan Acar ve Leyla Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yılmaz Şalan, Yakup Almaç ve Diren Örenci tutuklanmıştır" denildi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Van, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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