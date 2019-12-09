Son Dakika Haberleri: HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı
Son Dakika Güncel HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı - Son Dakika

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

6 saat önce

Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile bir meclis üyesi tutuklandı, Başkale Belediye Başkanı ile Muradiye meclis üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı, System.String[]

Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile bir meclis üyesi tutuklandı, Başkale Belediye Başkanı ile Muradiye meclis üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından gözaltına alınan, aralarında HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar'ın da bulunduğu 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Muradiye Belediye Başkanı Şalan, Özalp Belediye Başkanı Almaç ile Meclis Üyesi Dilan Örenci tutuklandı. Başkale Belediye Başkanı Acar ve Muradiye Meclis Üyesi Leyla Balkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Muradiye, Başkale, Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı
Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Genel durumu iyidir Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 04:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]