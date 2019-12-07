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Son Dakika Güncel HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine görevlendirme yapıldı - Son Dakika

HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine görevlendirme yapıldı

6 saat önce

Batman'da Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine görevlendirme yapıldı.

Batman'da Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine görevlendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/294 esas sayılı dava dosyasının derdest olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Karabulut'un, devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık 2019 tarihli onayıyla geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı'nın İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine görevlendirme yapıldı

Halkların Demokratik Partisi, İkiköprü, Beşiri, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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