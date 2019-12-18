HDP'li ilçe başkanı ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li ilçe başkanı ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika

HDP'li ilçe başkanı ifadesinin ardından serbest bırakıldı

6 saat önce

Dolandırıcılık suçlaması ile jandarma tarafından gözaltına alınan HDP Denizli Çivril İlçe Başkanı Murat Gönen, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

HDP'li ilçe başkanı ifadesinin ardından serbest bırakıldı, System.String[]

Dolandırıcılık suçlaması ile jandarma tarafından gözaltına alınan HDP Denizli Çivril İlçe Başkanı Murat Gönen, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Dolandırıcılıkla ilgili açılan davada yargılanan Gönen hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gönen, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Gönen'in hakkında açılan davada kararın henüz kesinleşmediği ifade vermediği için gözaltına alındığı bildirildi.


Gönen'in geçtiğimiz günlerde HDP İl Başkanlığı tarafından Çivril İlçe Başkanlığı'na atandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Halkların Demokratik Partisi, Jandarma, Çivril, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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