Hdp'li İmir, Bakan Bozdağ'a 10 Ekim Katliamıyla İlgili Ddk Raporunu Sordu: "Bütün Bir Toplumu İlgilendiren Dosyada Gizlenen Nedir?" - Son Dakika
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Hdp'li İmir, Bakan Bozdağ'a 10 Ekim Katliamıyla İlgili Ddk Raporunu Sordu: "Bütün Bir Toplumu İlgilendiren Dosyada Gizlenen Nedir?"

10.10.2022 14:34
Hdp'li İmir, Bakan Bozdağ'a 10 Ekim Katliamıyla İlgili Ddk Raporunu Sordu: "Bütün Bir Toplumu İlgilendiren Dosyada Gizlenen Nedir?"

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, 10 Ekim katliamına ilişkin Devlet Denetleme Kurulu raporunun “gizli” olduğu gerekçesiyle yargılama dosyasına gönderilmediğini belirterek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Devlet Denetleme Kurulu’ndan bilgi isteme talebinde bulunacak mısınız? Bütün toplumu ilgilendiren bir dosyada gizlenen nedir?” diye sordu.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, 10 Ekim katliamına ilişkin Devlet Denetleme Kurulu raporunun "gizli" olduğu gerekçesiyle yargılama dosyasına gönderilmediğini belirterek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Devlet Denetleme Kurulu'ndan bilgi isteme talebinde bulunacak mısınız? Bütün toplumu ilgilendiren bir dosyada gizlenen nedir?" diye sordu.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun 10 Ekim katliamına ilişkin raporuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. İmir, önergesinde şunları kaydetti:

"Üzerinden geçen 7 yıla rağmen halen çeşitli bahanelerle yargılamalar şeffaf bir şekilde yapılmamaktadır. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı saldırısında oğlunu kaybeden Erdoğan Tedik adına avukatı bilgi ve belge edinme amacıyla Devlet Denetleme Kuruluna başvuru yapılmaktadır. Soruşturma dosyasında yer alan bilgi gereği Devlet Denetleme Kurulu tarafından inceleme-araştırma çalışması başladığı bildirilmiş ve ilgili evrak Savcılıktan 72419889-663-05-211 sayılı yazı ile istenmiştir. Savcılık tarafından Kurula soruşturma evrakının gönderildiği anlaşılmış olsa da akıbet hakkında dosyada bir bilgi mevcut değildir. Bu sebeple Avukatın ilgili belgeyi tekrar talep etmesine rağmen Devlet Denetleme Kurulu cevaben gizli olduğunu ve bilgi veremeyeceklerini aktarmıştır."

İmir, Bakan Bozdağ'dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"Bakanlığınız ilgili dosyadan haberdar mı? Devlet Denetleme Kurulu gizli dediği bilgiyi Bakanlığınız veya ilgili mahkeme heyeti ile paylaşmış mıdır?

Devlet Denetleme Kurulu'ndan bilgi isteme talebinde bulunacak mısınız? Bütün toplumu ilgilendiren bir dosyada gizlenen nedir?

İlgili Mahkeme Devlet Denetleme Kurulunun başlatmış olduğu araştırma-incelemeden haberdar mı gerekli bilgileri almış mıdır?

Dosyaya ilişkin bilgilerin davanın avukatları ile paylaşılmamasındaki amaç nedir?"

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Bekir Bozdağ, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hdp'li İmir, Bakan Bozdağ'a 10 Ekim Katliamıyla İlgili Ddk Raporunu Sordu: 'Bütün Bir Toplumu İlgilendiren Dosyada Gizlenen Nedir?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hdp'li İmir, Bakan Bozdağ'a 10 Ekim Katliamıyla İlgili Ddk Raporunu Sordu: "Bütün Bir Toplumu İlgilendiren Dosyada Gizlenen Nedir?" - Son Dakika
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