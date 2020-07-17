HDP'li Işık hakkında, 'kesin ihraç' talebiyle disiplin soruşturması - Son Dakika

HDP'li Işık hakkında, 'kesin ihraç' talebiyle disiplin soruşturması

HDP Merkezi Disiplin Kurulu, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, partiden kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlattı.

HDP Merkezi Disiplin Kurulu, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, partiden kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlattı.

HDP Kadın Meclisi, yazılı bir açıklama yaparak, Muş Milletvekilinin, partiden kesin ihracını istediklerini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

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"Dün sabah saatlerinde, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Ebru Işık'a şiddet uyguladığı haberinin basına yansımasının ardından, Kadın Meclisimiz gerekli araştırmayı başlattığına dair açıklama yapmıştı. Araştırmalarımız sonucunda Merkezi Disiplin Kurulumuz; Ebru Işık'ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık'ın savunması alınacaktır. Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Örgütlenen erkek egemenliği karşısında 'kadın mücadelesi her yerde' diyerek her türlü şiddete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın yalnız değildir. Kadın Meclisi olarak, bu sürecin takipçisi olacağımızı başta kadınlar olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, tartıştığı öğretmen eşi Ebru Işık'a yumruk atıp, şiddet uygulamış ve hastaneye gitmesine izin vermemişti. Sabaha karşı ağrıları artınca hastaneye götürdüğü eşinin doktordan yardım istemesiyle ortaya çıkan olayın ardından HDP'li Işık'a uzaklaştırma tedbiri uygulandı.


Halkların Demokratik Partisi, Mensur Işık, Muş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:20 Kaynak: DHA

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