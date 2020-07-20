HDP'li Işık'ı şiddet uygulamakla suçlayan eşinden koruma talebi - Yeniden - Son Dakika

HDP'li Işık'ı şiddet uygulamakla suçlayan eşinden koruma talebi - Yeniden

ANKARA'da eşi HDP Milletvekili Mensur Işık'tan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan Ebru Işık, savcılığa başvurarak, koruma talebinde bulundu.

ANKARA'da eşi HDP Milletvekili Mensur Işık'tan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan Ebru Işık, savcılığa başvurarak, koruma talebinde bulundu.

Ebru Işık, geçtiğimiz hafta eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'tan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Işık hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi. Ebru Işık'ın, şikayetinden vazgeçtiği ve ifadesini değiştireceği yönünde çıkan haberlere rağmen, bugün Ankara Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten savcıya, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğü, bu nedenle koruma kararı talep ettiği öğrenildi. Işık'ın dilekçesinde, kendisine yönelik psikolojik baskının sürdüğünü, ifadesini değiştirmesi ve davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini yazdığı belirtildi. Savcılık da, Işık'ın başvuru dilekçesini koruma kararı alması talebiyle  Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne gönderdi.

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Halkların Demokratik Partisi, Mensur Işık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:52 Kaynak: DHA

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23:50
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
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20:37
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20:31
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