HDP'li Işık'ın eşinin doktor raporunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika

HDP'li Işık'ın eşinin doktor raporunun detayları ortaya çıktı

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, şiddet uyguladığı iddia edilen 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'ın darp raporunda, "Sol göz içinde lezolasyon, sol orbita altında kemik önünde ciltte 2 santimetre uzunluğunda enimotik lezyon, sağ ön kolda hafif lezolasyon olduğu" tespitleri yer aldı.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, şiddet uyguladığı iddia edilen 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'ın darp raporunda, "Sol göz içinde lezolasyon, sol orbita altında kemik önünde ciltte 2 santimetre uzunluğunda enimotik lezyon, sağ ön kolda hafif lezolasyon olduğu" tespitleri yer aldı.

15 Temmuz gece 04.00 sıralarında eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından darp edildiğini belirten Ebru Işık'a doktor muayenesi yapıldı. Ebru Işık, polise eşi Mensur Işık'ın sol gözüne yumruk attığını, sol gözünün altının morardığını, gözünün dış tarafında kanama olduğunu söyledi. Işık'a yapılan doktor muayenesi sonrası düzenlenen raporda, "Sol göz içinde lezolasyon, sol orbita altında kemik önünde ciltte 2 santimetre uzunluğunda enimotik lezyon, sağ ön kolda hafif lezolasyon" tespitlerine yer verildi.

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5 AY ÖNCE BAŞKA KADINLA ALDATTI

Ebru Işık muayenesi sonrası Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne polis eşliğinde geldi. Işık evlilikleri süresince eşinin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öğrendiğini anlattı. 15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında konuşmak için eşi Mensur Işık'ın odasına gittiğinde kendisine küfür ederek "Çık git odadan ben seninle uğraşamam, bu ev benim kirasını ben ödüyorum, sen bu evde kalamazsın" dediğini anlatan Ebru Işık, eşyalarını hazırlamak için odasına gittiği sırada ise yanına gelerek sol gözüne yumruk attığını söyledi. Olaydan sonra eşinin telefonunu elinden alarak polisi aramasını engellediğini, psikolojik baskı yaptığını, daha sonra birlikte hastaneye gittiklerini anlatan Ebru Işık, Mensur Işık'ın olayın kaza olduğunu söylemesi için ısrarcı olduğunu ifade etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI İSTEDİ

Ebru Işık, eşinden davacı ve şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı uygulanmasını istediğini de bildirdi. Olayın ardından HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın kimlik tespitinin yapılarak, 6284 sayılı Kanun'un 5/1 a, b, c ve d maddelerinde düzenlenen "Şiddet mağduruna tehdit ve hakarette bulunmamaö, 'konuttan uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi, 'korunan kişinin konutuna, okuluna, işyerine yaklaşmama' ve 'korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına, çocuklarına yaklaşmama' tedbirleri alındı. Işık çiftinin daha önce bu yönde bir başvuruları ve suç kayıtları da olmadığı öğrenildi.


Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Mensur Işık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP'li Işık'ın eşinin doktor raporunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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