Hdp'li İsimler Nevruz Kutlamasında Gözaltına Alındı
10 dakika önce
Eskişehir'de nevruz kutlamalarına katılan 4 isim, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Eskişehir
'de nevruz kutlamalarına katılan 4 isim, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir'de HDP
İl Örgütünce Eskişehir- Kütahya
Karayolu üzerinde bulunan alanda nevruz programı organize edildi. Etkinlikte HDP Parti Meclis Üyesi Alper Öztürk bir konuşma yaptıktan sonra alandan ayrıldı. Öztürk, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından durdurularak konuşmasında 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayrıca HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetiminden Rana Rende
ve Parti Üyesi Mustafa Göral da gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:02 Kaynak: İHA
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