HDP'li Kaçmaz, kömür ocakları nedeniyle suyunun rengi siyaha dönen Nerduş Deresi'nin kurtarılmasını istedi - Son Dakika

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları nedeniyle suyunun rengi siyaha dönen Nerduş Deresi'nin eski haline kavuşturulmasını talep etti.

Kaçmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta önceki yıllarda düzenlenen operasyonlarda evleri ve iş yerleri zarar görenlere TOKİ tarafından yapılıp verilen yerlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Yapılan konutlarda da sıkıntılar olduğunu iddia eden Kaçmaz, "Konutlardaki eksiklikler ve konut eksikliği acilen giderilmeli. Şırnak halkı daha fazla mağdur edilmemelidir." dedi.

Kaçmaz, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları nedeniyle Nerduş Deresi'nin de siyah aktığını ifade ederek, kömürlü sular nedeniyle ekolojik yıkım yaşandığını ileri sürdü.

Dereden çıkan balıklarının içinin de siyah olduğunu anlatan Kaçmaz, sorunları ilgili yerlere bildirmelerine rağmen bir çözüm bulunamadığını söyledi.

Dereden doldurulan iki pet şişe suyu da gösteren Kaçmaz, "Nerduş Deresi katran karası akıyor." diye konuştu.

Kaçmaz, çocukların yüzdüğü berrak suyu geri istediklerini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye konuyla ilgili ulaşmaya çalıştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.

Getirdiği suyu, çekilen fotoğraflarla bakanlığa göndereceklerini ifade eden Kaçmaz, duruma müdahale edilmezse Bakan Pakdemirli'nin de ekolojik yıkımdan sorumlu olacağını iddia etti.