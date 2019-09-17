Son Dakika Haberleri: HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı

31 dakika önce

Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı, System.String[]

Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.


HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu'nun PKK üyeliğinden aldığı 7,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararın onanması üzerine Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum- Erzincan karayolunda durdurdukları araçtaki Melike Göksu ile birlikte Karayazı Belediyesinin 2 HDP'li üyesi toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Başkan ve meclis üyeleri adliyeye sevk edildi.


Karayazı'nın HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017 tarihinde 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine HDP'li Başkan Göksu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. - ERZURUM

Halkların Demokratik Partisi, Karayazı, Erzurum, Göksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kulp Belediyesi'ne kayyum atanmasına HDP'den açıklama: Kayyum atanması kumpastır
HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına alındı Annesini korumak için babasını öldüren gence meşru müdafaadan beraat LPG takılı bir cip bariyerlere saplandı, itfaiye başında bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:26:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]