HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı - Son Dakika

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı polis aracına bindirilen Bilgen, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu sırada Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer duruma tepki gösterdi.

Bilgen, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında polislerce yeniden zırhlı araca konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Kars Harakani Havalimanı'na getirilen Bilgen, uçakla soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

Polis ekipleri Bilgen'in götürülüşü sırasında havalimanı etrafında da yoğun güvenlik önlemi aldı.

HDP Kars İl Başkanlığından açıklama

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ve HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anli ve bazı partililer HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Parti binasındaki toplantıda grup adına konuşan Cengiz Anli, Bilgen'in yanında olduklarını ifade ederek, "Sayın Ayhan Bilgen'e yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonun hiçbir tutarlılığı bulunmamaktadır. Kars halkı ve Türkiye kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi bu yapılanların sadece psikolojik ve stratejik bir operasyon olduğu apaçık ortadadır." dedi.