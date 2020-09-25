HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı - Son Dakika

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı polis aracına bindirilen Bilgen, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu sırada Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer duruma tepki gösterdi.

Bilgen, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında polislerce yeniden zırhlı araca konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Kars Harakani Havalimanı'na getirilen Bilgen, uçakla soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

Polis ekipleri Bilgen'in götürülüşü sırasında havalimanı etrafında da yoğun güvenlik önlemi aldı.

HDP Kars İl Başkanlığından açıklama

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ve HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anli ve bazı partililer HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Parti binasındaki toplantıda grup adına konuşan Cengiz Anli, Bilgen'in yanında olduklarını ifade ederek, "Sayın Ayhan Bilgen'e yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonun hiçbir tutarlılığı bulunmamaktadır. Kars halkı ve Türkiye kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi bu yapılanların sadece psikolojik ve stratejik bir operasyon olduğu apaçık ortadadır." dedi.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı
HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı
HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı
HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Abdulhekin Ayhan, Ankara, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi         
22:09
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne ilaç tepkisi: Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne ilaç tepkisi: Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor         
20:31
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 22:18:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei