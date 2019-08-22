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HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen adliyede

9 dakika önce

Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturma çerçevesinde talimatla ifade vermek üzere Kars Adliyesi'ne geldi.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen adliyede, System.String[]

Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturma çerçevesinde talimatla ifade vermek üzere Kars Adliyesi'ne geldi.

Eski HDP Kars Milletvekili ve eski HDP Grup Başkanvekili de olan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, milletvekili olmadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Talimatla ifadesi alınacak olan Bilgen, sabah saatlerinde ifade vermek üzere Kars Adliyesi'ne geldi.

Bilgen'in Kars Cumhuriyet Savcılığındaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi, Ayhan Bilgen, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:14 Kaynak: AA
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