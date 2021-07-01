HDP'li Kenanoğlu: "Alevilerin sorunu eşit yurttaş olma sorunudur" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Alevilerin taleplerini boyaya, çimentoya, halıya, kilime indirgemek Alevilere hakarettir. Alevilerin sorunu eşit yurttaş olma sorunudur. Aleviler eşit yurttaş değil." iddiasında bulundu.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir danışmanın, bazı cemevlerini ziyaret ederek Alevilerin sorunlarına ilişkin bilgiler topladığını söyledi.

Alevilerin sorunlarının olduğunu ancak bunun bir bakan veya danışman düzeyinde değil, anayasal bağlamda ele alınması gerektiğini belirten Kenanoğlu, "AKP hükümeti daha önce Alevi çalıştayları yaptı. Ben de bu toplantılara katıldım. Bu konuda bir rapor hazırlandı. Bu raporlar ortadayken ve sıkıntılarımızı iletmemize rağmen İçişleri Bakanı ne yapmaya çalışıyor? Yeniden bir belge ve bilgi toplayarak yeni bir çalışma mı yapmak istiyor? İçişleri Bakanı Soylu, iktidardan bağımsız, münferit hareket ediyor. İktidarın onayı dahilinde bir çalışma olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda bize gelen bilgiler var. İçişleri Bakanının paralel hükümeti gibi çalışmasına tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konunun ortaya çıkması için soru önergesi verdiklerini dile getiren Kenanoğlu, "Alevilik meselesinde yeniden sil baştan mı yapılıyor?" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun Alevilere ait kurumları kendince gezerek özel taleplere yöneldiğini belirten Kenanoğlu, "Alevi sorunu boya badana sorunu değil. Alevilerin taleplerini, boyaya, çimentoya, halıya, kilime indirgemek Alevilere hakarettir. Alevilerin sorunu eşit yurttaş olma sorunudur. Aleviler eşit yurttaş değil." ifadelerini kullandı.