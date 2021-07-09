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HDP'li Kenanoğlu: "Bundan sonra yetki belgesi alamayanlar, tütün ticareti yapamayacak" - Son Dakika

HDP'li Kenanoğlu: "Bundan sonra yetki belgesi alamayanlar, tütün ticareti yapamayacak"

09.07.2021 12:23
HDP'li Kenanoğlu:

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Bundan sonra yetki belgesi alamayanlar, tütün ticareti yapamayacak.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Bundan sonra yetki belgesi alamayanlar, tütün ticareti yapamayacak. Yetki belgesini de ancak büyük kooperatifler kuranlar alabilecek." dedi.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Adıyaman ve Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, bölgedeki tütün üreticilerinin sorunlarına değindi.

Tütün üreticileriyle ilgili daha önce çıkan ve parti olarak karşı çıktıkları yasanın bölgedeki üreticileri mağdur ettiğini ileri süren Kenanoğlu, "AKP iktidarı yasa yaparken sürekli sadece büyük holdingleri muhatap alıyor, onların önerileri neticesinde yasaları yapıyor. Bu yasalardan doğrudan etkilenen üreticileri ve halkı dinlemiyor, onların önerilerini dikkate almıyor." diye konuştu.

Kenanoğlu, Adıyaman ve bölgede insanların küçük arazilerinde sarımlık tütünü üretip pazarda satarak emeklerinin karşılığını almaya çalıştığını dile getirdi.

Çıkan yasayla birlikte tütün üretiminde yetki yasası sürecinin başladığını anımsatan Kenanoğlu, "Bundan sonra yetki belgesi alamayanlar tütün ticareti yapamayacak. Yetki belgesini de ancak büyük kooperatifler kuranlar alabilecek. Bu durum, tütün piyasasının tekelleşmesine ve küçük üreticinin emeğinin karşılığını alamamasına yol açacak. Bunu yerli tütünü bitirme operasyonu olarak da görebiliriz. Yasayla yabancı sigara üreticileri ve şirketleri desteklenmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, İstanbul, Tütün, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Kenanoğlu: 'Bundan sonra yetki belgesi alamayanlar, tütün ticareti yapamayacak' - Son Dakika


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