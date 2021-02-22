HDP'li Kenanoğlu, kayıp-kaçak elektrikte oluşturulan haritanın buna ilişkin oranı yansıtmadığını savundu - Son Dakika

HDP'li Kenanoğlu, kayıp-kaçak elektrikte oluşturulan haritanın buna ilişkin oranı yansıtmadığını savundu

22.02.2021 14:51
HDP'li Kenanoğlu, kayıp-kaçak elektrikte oluşturulan haritanın buna ilişkin oranı yansıtmadığını savundu, System.String[]

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, kayıp-kaçak elektrikte oluşturulan haritanın buna ilişkin oranı yansıtmadığını, kötü ve yanlı olduğunu iddia etti.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, kayıp-kaçak elektrikte oluşturulan haritanın buna ilişkin oranı yansıtmadığını, kötü ve yanlı olduğunu iddia etti.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, faturaların, eskiden insanların hayatında önemli bir yer tutmadığını ama bunun günümüzde değiştiğini söyledi.

"Bir hane halkının kimisinin 3'te 1, kimisinin de 4'te 1 gideri bu faturalardan oluşuyor." diyen Kenanoğlu, elektrik faturalarında detayların da olmadığını ileri sürdü. Sabit kalemler gibi gösterilen torba kalemler bulunduğunu ancak detayında neler olduğunun anlaşılmadığını iddia eden Kenanoğlu, bu nedenle son 3 yıldır "torba elektrik faturası" diye tanımlanan bir sürece girildiğini savundu.

Kenanoğlu, bu torba elektrik faturasının içindeki gider kalemlerinde önemli bir giderin de kayıp-kaçak olarak aktarıldığını ifade ederek, kayıp-kaçak elektriğin çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kullanıldığına yönelik bir algı oluşturulduğunu kaydetti.

Kayıp ve kaçak tanımlarını yapan Kenanoğlu, kayıp elektriğin hane halkına gittiği süreçten kaynaklandığını, kaçak elektriğin ise çalıntı elektrik olduğunu aktardı.

Kayıp elektriğin değil kaçak elektriğin vatandaşı ilgilendirdiğini anlatan Kenanoğlu, Türkiye'deki kayıp-kaçak oranının da yüzde 11 gibi, dünya ortalamasına bakıldığında çok abartılı olmayan bir oran olduğunu belirtti.

Kenanoğlu, bölgelerin yatırım ve işletme ihtiyaçlarındaki eksiklikler nedeniyle kayıp ve kaçağın yaşandığının belirtildiğini anımsatarak, dağıtım şirketlerinin yatırım yapıp trafo ve dağıtım hatlarını yenilemesi gerektiğini dile getirdi.

Üretilen elektriğin sadece yüzde 8,3'ünün, haritada kayıp-kaçak oranı yüksek olarak belirtilen Güneydoğu Anadolu'nun küçük bir bölgesinde tüketildiğini hatırlatan Kenanoğlu, kayıp-kaçak oranının da buraya göre yüzde 2,69 anlamına geldiğini vurguladı.

Kenanoğlu, "Harita, esasında Türkiye'deki kayıp-kaçak oranını yansıtmıyor. Tamamen kötü, yanlı bir bakış açısı. Algı yaratmaya yönelik bir harita. Evinize gelen 100 liralık bir faturada sadece 1 lirası VEDAŞ ve DEDAŞ'ın bulunduğu bölge illerindeki kaçaktan kaynaklı." değerlendirmesinde bulundu.

Kayıp-kaçak gerçeğinin bilinmesi ve insanların bilinçlenmesi gerektiğini belirten Kenanoğlu, bu konuda hazırladıkları raporun da önemli olduğunu ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi, Ali Kenanoğlu, Milletvekili, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Kenanoğlu, kayıp-kaçak elektrikte oluşturulan haritanın buna ilişkin oranı yansıtmadığını savundu - Son Dakika


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