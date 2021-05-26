HDP'li Kenanoğlu, Türkiye'nin "mafya-siyaset ortaklığından kurtulması gerektiğini" söyledi - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Türkiye, mafya-siyaset ortaklığından kurtulmalıdır." dedi.

Kenanoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, videoları yayımlanan organize suç örgütü elebaşının, Alevilerin söylem ve sözlerine başvurduğunu, Alevilerin kanaat önderlerinden bahsettiğini ifade etti. Videolardaki itirafların önemli olduğunu belirten Kenanoğlu, "Kürtler ve Aleviler olarak biz zaten bunları biliyorduk. Biz, bu acıları, olayları bizzat yaşadık. Biz, siyaset-çete-mafya ilişkisinin mağduruyuz." dedi.

Bu videoların, birilerinin başında çekirdek çitleyerek izleyeceği şeyler olabileceğini ancak kendileri açısından yaşanan acıların itirafı olduğunu dile getiren Kenanoğlu, bu itiraflar çerçevesinde Sivas ve Gazi Mahallesi olaylarının yeniden araştırılması gerektiğini söyledi.

"İktidar-mafya-çete düzeni artık sonlanmalıdır." diyen Kenanoğlu, HDP Grubu olarak TBMM Genel Kurulunda "siyaset-mafya ilişkileriyle" ilgili konuda bugün araştırma önergesi vereceklerini bildirdi. Kenanoğlu, "Erken seçim yapılmalıdır. Türkiye, mafya-siyaset ortaklığından kurtulmalıdır." diye konuştu.