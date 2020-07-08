HDP'li Kerestecioğlu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin araştırma komisyonunu değerlendirdi... - Son Dakika

HDP'li Kerestecioğlu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin araştırma komisyonunu değerlendirdi...

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin araştırma komisyonu çalışmaları boyunca soruşturmaya dair çok sayıda ihmal ve hata tespit ettiklerini söyledi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin araştırma komisyonu çalışmaları boyunca soruşturmaya dair çok sayıda ihmal ve hata tespit ettiklerini söyledi.

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Kerestecioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kurulan komisyonun hazırladığı raporu dün Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade etti.

Rapora ilişkin öneri ve itirazlarını belirttiklerini, bu itirazların bir kısmının kabul edildiğini ancak itirazlarının önemli kısmının kabul edilmemesinden dolayı rapora muhalefet şerhi yazdıklarını anlatan Kerestecioğlu, komisyon çalışmaları boyunca soruşturmaya dair çok sayıda ihmal ve hata tespit ettiklerini dile getirdi.

Komisyon çalışmaları sırasında gördükleri en önemli sorunlardan birinin, etkin soruşturmaya bir yıl sonra başlanması olduğunu savunan Kerestecioğlu, "Olay yeri incelemesi usulüne uygun yapılmış olsaydı, deliller doğru şekilde tespit edilip, toplanıp muhafaza edilseydi, ifadeler düzgün şekilde alınsaydı bugün başta Rabia Naz'ın ailesi olmak üzere tüm kamuoyunda adalet duygusunun sağlanması mümkün olabilecekti." dedi.

Kerestecioğlu, kurumsallaşmış adli tıp kurumunda adli mimari incelemesi yapabilecek bir birimin olmadığını, bu durumun da kendisini en fazla üzen olayların başında geldiğini belirtti.

"Adli Tıp Kurumu yeni teknolojilerle geliştirilmiş olsaydı, yapılan araştırmalardaki eksiklikler görmezden gelinmezdi" diyen Kerestecioğlu, şöyle konuştu:

"Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin haber yapan gazetecilerin gözaltına alınması ve diğer olumsuzluklar tüm kamuoyu nezdinde siyasi erklerin baskı yaptığı sonucunu doğurdu. Ne zaman buna benzer bir olay olsa kamuoyu olayın karartıldığına güçlü bir şüphe ile yaklaşıyor ve herkes sosyal medya üzerinden avukatlık yapmaya ve olayı aydınlatmaya çalışıyor. Bizim bunun nedenlerini soruşturmamız gerekiyor. Rabia Naz'ın ölümü gibi şüpheli ölümlerde bir daha aynı acıların yaşanmaması ve olayın hızla aydınlatılması için bağımsız ve tarafsız bir yargının tesis edilmesinden eğitimli bir adli kolluk kurulmasına kadar atılacak adımlar belli. Bu olayın yapılacak araştırmayla derhal ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:31 Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Kerestecioğlu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin araştırma komisyonunu değerlendirdi... - Son Dakika

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