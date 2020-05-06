HDP'li Koç, Ağrı'da sağlık hizmetlerinin aksadığını iddia etti - Son Dakika
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HDP'li Koç, Ağrı'da sağlık hizmetlerinin aksadığını iddia etti

6 saat önce

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı'da sağlık hizmetleri konusunda ciddi aksaklıklar olduğunu öne sürerek, gerekli adımların atılması talebinde bulundu.

HDP'li Koç, Ağrı'da sağlık hizmetlerinin aksadığını iddia etti, System.String[]

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı'da sağlık hizmetleri konusunda ciddi aksaklıklar olduğunu öne sürerek, gerekli adımların atılması talebinde bulundu.

Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gürbülak Köyü'nde daha önce sağlık ocağı olarak hizmet veren yerin yaklaşık 5 yıldır kapalı olduğunu, Patnos'a bağlı Doğansu Beldesi'nin de sağlık ocağı arsası bulunduğunu ancak sağlık ocağı olmadığını söyledi.

Patnos Devlet Hastanesinin alt katlarının su altında olduğunu, cenaze yıkanacak alan bulunmadığını iddia eden ve fotoğraflar gösteren Koç, yetkililerin duyarsız kaldığını ileri sürdü. Koç, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin de durumunun benzer olduğunu kaydetti.

Ağrı'da ambulans sorunu bulunduğunu da savunan Koç, vatandaşların ambulans hizmetinden yararlanamadığını ifade etti. Koç, ayrıca ilde bir tıp fakültesi kurulması gerektiğini de dile getirdi.

Koç, Doğubayazıt Devlet Hastanesine 1 Mayıs'ta doğum için giden bir vatandaşa ebelerin kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek, bu iddiaların araştırılması için Adalet Bakanlığının devreye girmesini istedi.

Gazetecilerin, Trabzon'da bir hekime karşı şiddet uygulandığını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine Koç, HDP olarak, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin daima karşısında olduklarını belirtti.

Koç, sadece kanun çıkarmanın bir önemi olmadığını, sağlık çalışanlarına şiddete karşı gerçek anlamda önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Koç, Milletvekili, Ağrı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:24 Kaynak: AA


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