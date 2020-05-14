HDP'li Koç: "AVM'ler açık Meclis kapalı" - Son Dakika
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HDP'li Koç: "AVM'ler açık Meclis kapalı"

6 saat önce

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "AVM'leri açıyorsunuz fakat en önemli kurumların başında yer alan ve Türkiye'de kesinlikle çalışmaya ara vermemesi gereken en önemli kurum Meclis şu anda kapalı. AVM'ler açık Meclis kapalı." dedi.

HDP'li Koç:

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "AVM'leri açıyorsunuz fakat en önemli kurumların başında yer alan ve Türkiye'de kesinlikle çalışmaya ara vermemesi gereken en önemli kurum Meclis şu anda kapalı. AVM'ler açık Meclis kapalı." dedi.

Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Mayıs'ın "Kürt Dil Bayramı" olduğunu belirtti.

10-16 Mayıs'ın da Engelliler Haftası olduğunu anımsatan Koç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK'lerle ihraç edilenlerin arasında engellilerin de bulunduğunu ve çok zor durumda olduklarını savundu.

Kovid-19'a ilişkin hükümet tarafından bilgi akışının olmadığını ve hükümetin bilgiyi kendisine sakladığını ileri süren Koç, koronavirüsle mücadelenin herkesin el birliği ile yapması gereken bir alan olduğunu söyledi. Salgının kimseyi ayırt etmediğini, hükümetin elindeki bütün veri ve bilgiyi herkesle paylaşması gerektiğini vurgulayan Koç, sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün vefat eden kişiler ve vakalara ilişkin sayıları verdiğini, onun dışında istatistiki hiçbir bilgi ve verinin aktarılmadığını söyledi.

AVM'lerin 11 Mayıs'ta açıldığını anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"AVM'leri açıyorsunuz fakat en önemli kurumların başında yer alan ve Türkiye'de kesinlikle çalışmaya ara vermemesi gereken en önemli kurum Meclis şu anda kapalı. AVM'ler açık Meclis kapalı. Kadın cinayetleri son derece artmış durumdadır. Hak ihlalleri var. Adliyeler 15 Haziran'a kadar ara vermiş durumda ve kapalı. Biz bu çelişkiyi anlamış değiliz. Böyle bir çelişki neden hükümet tarafından yürütülüyor? Madem normalleşiyoruz, AVM'leri açıyorsunuz neden o zaman Meclisi açmıyorsunuz? Meclis Başkanı, 'yapılacak bir iş yok' diyor. Nasıl yapılacak bir iş yok? Türkiye ekonomik krizin kıskacında."

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Türkiye, Ağrı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:46 Kaynak: AA


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