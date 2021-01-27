HDP'li Koç: "En pahalı doğal gazı Ağrı halkı kullanmaktadır" - Son Dakika

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Ağrı, soğuk kış mevsiminde gerçek anlamda ısınmaya ihtiyaç duyan bir kent. Buna rağmen ısınmada da en pahalı doğal gazı Ağrı'ya satmak büyük bir vicdansızlıktır. Buna derhal yetkililerin el atması gerekiyor." dedi.

Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki ekonomik krizden toplumun büyük bir kesiminin etkilendiğini, yaşamın çekilmez hale dönüştüğünü öne sürdü.

Seçim bölgesi Ağrı'nın işsizlik ve yoksulluk oranlarına işaret eden Koç, son yılların en soğuk mevsiminin yaşandığı şehirde halkın en fazla ihtiyaç hissettiği konunun ise "ısınma" olduğunu belirtti. Koç, kentte doğal gaz fiyatının yüksek, halkın da bundan şikayetçi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"En pahalı doğal gazı Ağrı halkı kullanmaktadır. Ağrı'da doğal gazın metreküp birim fiyatı 2,07, Van'da 1,60, Batman'da 1,53, İstanbul'da 1,82, Ankara'da 1,97'dir. Ağrı'daki doğal gazın metreküp fiyatı yüzde 18 KDV de eklendiğinde 2,44 liraya kadar ulaşabiliyor. Bu kadar adaletsiz bir durum olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Daha önce Bakanlığa soru önergeleri verdik. Ağrı, soğuk kış mevsiminde gerçek anlamda ısınmaya ihtiyaç duyan bir kent. Buna rağmen ısınmada da en pahalı doğal gazı Ağrı'ya satmak büyük bir vicdansızlıktır. Buna derhal yetkililerin el atması gerekiyor."