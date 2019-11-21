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HDP'li Koç: "Güvenlik gerekçe gösterilerek engellenmekteyiz"

6 saat önce

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Siyasi partilerin temel kaynağı, halkla buluşma alanlarıdır ancak her seferinde güvenlik gerekçe gösterilerek engellenmekteyiz.

HDP'li Koç:

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Siyasi partilerin temel kaynağı, halkla buluşma alanlarıdır ancak her seferinde güvenlik gerekçe gösterilerek engellenmekteyiz." dedi.

Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na rağmen mülki idarelerin yasaklamaları ile karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

Uygulamadan en fazla HDP'nin muzdarip olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Partimize yönelik saldırılarla karşı karşıyayız. Yurdun tamamında ilgili yasanın uygulaması mülki idare amirleri tarafından engellenmektedir. Bu konuda uluslararası sözleşmeler çiğneniyor. Demokratik bir toplumda olması gereken karşı koyma hakkı gasbediliyor. Siyasi partilerin temel kaynağı, halkla buluşma alanlarıdır ancak her seferinde güvenlik gerekçe gösterilerek engellenmekteyiz. Toplanma özgürlüğünün kısıtlanmaması gerekiyor. Bu tüm toplumun önünde ciddi bir engeldir. Engellemeler başka ihlalleri de beraberinde getirmektedir.

Demokratik bir toplum için bu hususun değiştirilmesi adına sunduğumuz kanun teklifini iktidar partisinin görmesi gerekiyor. Birlikte huzurlu bir yaşam istiyorsak polis müdahalelerinin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor."

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Koç, Milletvekili, Ağrı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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