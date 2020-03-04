HDP'li Koç'tan Avrupa ülkelerine "Sınırlarınızı hemen açın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP'li Koç'tan Avrupa ülkelerine 'Sınırlarınızı hemen açın' çağrısı - Son Dakika

HDP'li Koç'tan Avrupa ülkelerine "Sınırlarınızı hemen açın" çağrısı

7 saat önce

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Avrupa ve dünya ülkelerine çağrımız şudur: Sınırlarınızı hemen açın.

HDP'li Koç'tan Avrupa ülkelerine

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Avrupa ve dünya ülkelerine çağrımız şudur: Sınırlarınızı hemen açın. Sömürüyle bu halklardan aldığınız ne varsa geri verin." dedi.

Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sığınmacılar meselesinin artık sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı, Avrupa'yı, insanlığı etkileyebilecek bir konuma geldiğini söyledi.

"İnsanlık şu anda bir vicdan muhasebesiyle karşı karşıya." diyen Koç, insanlık vicdanı açısından artık tarihin neredeyse sıfır noktasında olunduğunu ifade etti. Suriye'nin İdlib kentinde yaşananların ardından Türkiye'nin sınırlarını açmasıyla birlikte krizin insanlığın gündemine taşındığını savunan Koç, İnsan Hakları Derneğinin raporlarında mültecilerle ilgili yer alan tespitleri okudu. Koç, "Türkiye'nin mülteciler, sığınmacılar konusunda insanlık onuruna yakışmayacak politikasının yanında Avrupa ülkelerinin bugünkü tutumunu da kesinlikle kınıyoruz." diye konuştu.

Şu anda sığınmacılara kapılarını kapatan Avrupa ülkelerinin, yüzyıllardır bütün coğrafyayı, dünyayı sömürdüğünü ve sömürmeye devam ettiğini dile getiren Koç, "Avrupa ve emperyalist ülkeler, kendi ülkelerine bu tür sorunları uzak tutarak Orta Doğu, Asya ve az gelişmiş olan ülkelerin çoğunu işgal ederek dünyayı çekilemez, yaşanamaz hale getirdi. Avrupa ve dünya ülkelerine çağrımız şudur: Sınırlarınızı hemen açın. Sömürüyle bu halklardan aldığınız ne varsa geri verin. Yüzyıllardır bu halkları sömürüyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan sınırında bekletilen sığınmacılara ilişkin fotoğraflar gösteren Koç, bunun insanlık sorunu olduğunu, bütün ülkeler ile sivil toplum kuruluşlarının hemen bu duruma el atması gerektiğini söyledi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin sığınmacılara ilişkin maddelerini okuyan Koç, "Bu ilke çerçevesinde derhal bütün sınırlar açılmalıdır. Kim nereye gitmek istiyorsa oraya gitmelidir. Gittiği yerde de insanlık onuruna yakışacak şekilde bir yaklaşım gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Avrupa, Ağrı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB kurumlarından Avrupa Savunma Ajansı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:28:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Koç'tan Avrupa ülkelerine "Sınırlarınızı hemen açın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]