HDP'li Koçyiğit, AK Parti'nin gerçek anlamda Kovid-19 salgınıyla mücadele etmediğini savundu - Son Dakika

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "AKP, gerçek anlamda Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmiyor ve pandemiyi yönetmiyor, yönetmek istemiyor." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davaya değinerek, "Bütün arkadaşlarımız, yoldaşlarımız bu dava sürecinde bize kurulan bu kumpası ters yüz etmek ve aslında AKP iktidarının faşist politikalarını yargılamak için sözlerini kuracaklar. Bu anlamıyla aslında Türkiye siyasi tarihine geçecek bir süreçle de karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek gerekiyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecine geçileceğini anımsatan Koçyiğit, "Akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığının genelgesi geldi. Genelgeye baktığımızda aslında genelgenin istisnalarla dolu olduğunu ve genelgenin dışında kalan kesimlerin yani muafiyetlerden istisna tutulanların yoksullar olduğunu gördük." görüşünü savundu.

Bütün dünyada Kovid-19 salgınının olduğunu ve bütün ülkelerde insanların, hükümetlerin bununla mücadele ettiğini dile getiren Koçyiğit, "AKP, gerçek anlamda Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmiyor ve pandemiyi yönetmiyor, yönetmek istemiyor. Pandemi sürecinde yapılan lebalep kongreler, düzenlenen kitlesel cenaze törenleri, AKP'nin kendisi için hiçbir kısıtlamayı, sınırlamayı tanımayan uygulamaları, en nihayetinde bugün vaka sayılarını pik noktaya getirmiş ve 350'den fazla insan günlük olarak yaşamını Kovid-19'dan yitirmektedir." ifadesini kullandı.

Bütün ülkelerin yoksullara, dar gelirlilere ve Kovid-19 sürecinde çalışamayanlara destek paketleri açıkladığını vurgulayan Koçyiğit, "Bizim ülkemizde de açıklandı ama ne yazık ki ülkemizde açıklananlar devede kulak bile değildi." değerlendirmesinde bulundu.