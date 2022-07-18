Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: "Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?" - Son Dakika
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Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: "Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?"

18.07.2022 19:02
Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: "Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?"

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit; Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in, Bodrum Cennet Koyu'ndaki araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın almasını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Bakanlığınızın Cengiz Holding tarafından bilhassa kültür, tabiat, sit ve koruma alanları içerisinde sürdürülen talan projeleri hakkında bir soruşturması var mıdır?” sorusunu yöneltti.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit; Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in, Bodrum Cennet Koyu'ndaki araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın almasını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Bakanlığınızın Cengiz Holding tarafından bilhassa kültür, tabiat, sit ve koruma alanları içerisinde sürdürülen talan projeleri hakkında bir soruşturması var mıdır?" sorusunu yöneltti.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in, Bodrum Cennet Koyu'ndaki araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın aldığı yönündeki haberleri TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan Kılıç Koçyiğit, şu soruları sordu:

"-Bodrum Cennet Koyu'nda yer alan 678 bin metrekarelik arazinin Cengiz Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alındığı haberi doğru mudur?

-Söz konusu proje alanı, 'kültür varlıkları', 'tabiat varlıkları', '3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı' ve 'koruma alanı' içerisindeyken projeye hangi hukuksal gerekçe ile onay verilmiştir?

- Danıştay 13'üncü Dairesi, 700 dönümlük kamu arazisinin özelleştirme kararını daha önce iki kez iptal etmişken şu an bu satın alım işleminin yapılabilmesinin hukuksal dayanağı nedir?

-Bakanlığınızın Cengiz Holding tarafından bilhassa kültür, tabiat, sit ve koruma alanları içerisinde sürdürülen talan projeleri hakkında bir soruşturması var mıdır? Varsa şimdiye dek açılan soruşturmaların kaçı firma aleyhine sonuçlanmıştır?

-Bodrum'da yaşayan halkın bu projeye mutlak suretle karşı çıktığından ve konu hakkında başlatılan imza kampanyasına yaklaşık 50 bin kişinin destek sunduğundan haberdar mısınız?

-Doğaya ve yaşama karşı geliştirilen bu projenin durdurulması konusunda bir adım atılacak mıdır?

- Türkiye'de şimdiye dek Özelleştirme İdaresi tarafından satılığa çıkartılan alanların sayısı kaçtır ve satılmalarındaki hukuksal dayanak nedir? Bu alanların kaçı koruma bölgesi olarak adlandırılmaktadır?"

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Nuri Ersoy, Cengiz holding, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: 'Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hdp'li Koçyiğit'ten Bakan Ersoy'a: "Bakanlığınızın Cengiz Holding Tarafından Sürdürülen Talan Projeleri Hakkında Bir Soruşturması Var Mıdır?" - Son Dakika
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