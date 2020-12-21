HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Leyla Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Leyla Güven katılmazken avukatları hazır bulundu. Yapılan savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, HDP'li Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verirken, bazı suçlardan beraatine karar verdi. Mahkeme Leyla Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. (Aydın Yorat/İHA)

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