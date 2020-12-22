HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı - Son Dakika

HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı
22.12.2020 08:07
Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Leyla Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından HDP'li Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı. Güven, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderilecek.
(Aydın Yorat/İHA)
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