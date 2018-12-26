HDP'li Leyla Güven'in Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi
56 dakika önce
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Güven katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Avukatların savunmalarının ardından ara verilen duruşma sonrası mahkeme Leyla Güven'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Ocak ayına erteledi.
Güven, Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:57 Kaynak: İHA
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