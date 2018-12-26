Son Dakika Haberleri: Hdp'li Leyla Güven'in Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

Hdp'li Leyla Güven'in Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

1 saat önce

HDP'li Leyla Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verildiDİYARBAKIR - HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

HDP'li Leyla Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

DİYARBAKIR - HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Güven katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Avukatların savunmalarının ardından ara verilen duruşma sonrası mahkeme Leyla Güven'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Ocak ayına erteledi.
Güven, Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:43 Kaynak: İHA

Hakkari, Halkların Demokratik Partisi, Leyla Güven, Genel
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