Son Dakika Haberleri: HDP'li meclis üyesine, 'PKK üyeliği'nden tutuklama
Son Dakika Güncel HDP'li meclis üyesine, 'PKK üyeliği'nden tutuklama

HDP'li meclis üyesine, 'PKK üyeliği'nden tutuklama

7 saat önce

DİYARBAKIR'ın Hani Belediyesi'nin faaliyetlerini terör örgütü PKK/KCK'ya aktardıkları gerekçesiyle aralarında HDP'li belediye meclis üyesinin de olduğu 3 kişi, gözaltına alındı.

HDP'li meclis üyesine, 'PKK üyeliği'nden tutuklama, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Hani Belediyesi'nin faaliyetlerini terör örgütü PKK/KCK'ya aktardıkları gerekçesiyle aralarında HDP'li belediye meclis üyesinin de olduğu 3 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen meclis üyesi G.A., 'PKK üyeliği'nden mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise serbest kaldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK ile sürekli irtibata geçerek, verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, Hani Belediyesi'nin HDP'li belediye meclis üyesi G.A., eski meclis üyesi A.T. ile E.A.'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi. G.A., 'silahlı terör örgütünü üye olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ve E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Halkların Demokratik Partisi, Hani, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
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