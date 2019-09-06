Son Dakika Haberleri: HDP'li milletvekili Aydeniz'in "Merhaba, kolay gelsin" sözüne ailelerden tepki
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HDP'li milletvekili Aydeniz'in "Merhaba, kolay gelsin" sözüne ailelerden tepki

1 saat önce

HDP'li milletvekili Aydeniz'in "Merhaba, kolay gelsin" sözüne ailelerden tepkiDİYARBAKIR - HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'üncü gününde 11'e yükseldi.

HDP'li milletvekili Aydeniz'in "Merhaba, kolay gelsin" sözüne ailelerden tepki

DİYARBAKIR - HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'üncü gününde 11'e yükseldi. Çocuklarının geri getirilmesi için oturma eylemi yapan aileleri kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP Milletvekili Saliha Aydeniz, içeri girmek için ilerlerken oturma eylemi yapan ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" sözü gerginlik yaşanmasına sebep oldu.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 4'üncü günde 11'e yükseldi. HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, il binasına girerken ailelere Kürtçe "Merhaba, kolay gelsin" sözünü söyledi. Ailelerin, Aydeniz'e tepki göstermesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından anneler çocuklarını geri istediklerini belirterek, evlatları gelmeden oturma eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade etti.

Ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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