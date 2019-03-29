Son Dakika Haberleri: Hdp'li Milletvekili Kazada Yaralandı

Hdp'li Milletvekili Kazada Yaralandı

5 dakika önce

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de bulunduğu araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

Hdp'li Milletvekili Kazada Yaralandı, System.String[]
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de bulunduğu araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün aracı Ceylanpınar karayolu hastane kavşağı yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada vekil Ayşe Sürücü ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken diğer 2 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:44 Kaynak: İHA

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