Hdp'li Milletvekili Kazada Yaralandı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de bulunduğu araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de bulunduğu araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün aracı Ceylanpınar karayolu hastane kavşağı yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada vekil Ayşe Sürücü ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken diğer 2 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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