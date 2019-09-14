Son Dakika Haberleri: HDP'li milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma
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HDP'li milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma

1 saat önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı.

HDP'li milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma, System.String[]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı.

Güven, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmelere ilişkin, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 11 Eylül'de gerçekleştirilen protesto eylemine katıldı.

Konuşmasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle Leyla Güven hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Leyla Güven, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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