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HDP'li milletvekilinin oğluna 9 yıl 7 ay hapis - Son Dakika

HDP'li milletvekilinin oğluna 9 yıl 7 ay hapis

03.02.2022 20:17
HDP'li milletvekilinin oğluna 9 yıl 7 ay hapis

Hatay'da paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda yakalanan eski BDP Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay'da paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda yakalanan eski BDP Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile yakalanan PKK'lı Yoldaş Selim Çelik hakkında Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Sanık Çelik duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Amanos Dağları'nda 21 Ekim 2020'de güvenlik korucularının düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti. Sağ yakalanan teröristin eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in 'gri' kategoride aranan oğlu 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıkmıştı. - HATAY

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Halkların Demokratik Partisi, Amanos Dağları, Hatay, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li milletvekilinin oğluna 9 yıl 7 ay hapis - Son Dakika


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