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HDP'li milletvekilinin PKK'lı oğluna 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

HDP'li milletvekilinin PKK'lı oğluna 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi

03.02.2022 21:29
HDP'li milletvekilinin PKK'lı oğluna 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi

HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, tutuklu olarak yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hatay'daki Amanos dağlarına paramotorla inen Çelik, 21 Ekim 2020'de güvenlik korucularının düzenlediği operasyon sonucu yakalanmıştı.

Paramotorla geldiği Hatay'daki Amanos Dağları'nda 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile yakalanan PKK'lı Yoldaş Selim Çelik hakkında Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Sanık Çelik duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Amanos Dağları'nda 21 Ekim 2020'de güvenlik korucularının düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti. Sağ yakalanan teröristin eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in 'gri' kategoride aranan oğlu 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıkmıştı.

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Halkların Demokratik Partisi, Demir Çelik, Hatay, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li milletvekilinin PKK'lı oğluna 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li milletvekilinin PKK'lı oğluna 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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