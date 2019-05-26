Son Dakika Haberleri: HDP'li milletvekilleri "açlık grevi"ni sonlandırdı

HDP'li milletvekilleri "açlık grevi"ni sonlandırdı

1 saat önce

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu 4 milletvekilinin "açlık grevi" eylemine son verdiği açıklandı.

HDP'li milletvekilleri
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu 4 milletvekilinin "açlık grevi" eylemine son verdiği açıklandı.
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda 22 Mayıs'taki görüşmelerine ilişkin İstanbul'da düzenledikleri ve Öcalan'ın "Açlık grevi ve ölüm orucuna son verin" çağrısının okunduğu basın toplantısının ardından, "açlık grevi" yapan HDP milletvekilleri Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Dersim Dağ, HDP Diyarbakır İl Başkanlığında çocukları cezaevlerinde bulunan kadınlarla basın açıklaması yaptı.
Milletvekili Temel, yaklaşık 200 gündür "açlık grevi" yapan Leyla Güven'in bu eylemine son verdiğine ilişkin gönderdiği açıklamayı okudu.
Milletvekilleri Sarısaç ve Dağ ile kendisinin de "açlık grevi"ne son verdiğini belirten Temel, "açlık grevi"nde bulunan herkesin eylemlerini sona erdirmesini beklediklerini söyledi.
Leyla Güven kontrol için hastanede
Bu arada milletvekili Güven, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 112 Acil Servis ekiplerince kontrol için özel bir hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:21 Kaynak: AA
Leyla Güven, Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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