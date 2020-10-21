HDP'li milletvekilleri salgınla mücadeleyi eleştirdi - Son Dakika

HDP milletvekilleri Habip Eksik, Semra Güzel ve Serpil Kemalbay Pekgözegü, iktidarın salgınla mücadelesini eleştirdi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ile birlikte Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, Kovid-19 sürecinde pek çok insanın hayatını kaybettiğini, pek çoğunun da sağlığının etkilediğini söyledi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri olarak açıklama yaptıklarını dile getiren Eksik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, komisyonun hiçbir teklifine olumlu cevap vermediğini, komisyonu adeta baypas edercesine dikkate almadığını, muhalefet olarak bilgi almak için yaptıkları çağrılara cevap vermediğini, ancak komisyon üyelerini bakanlıkta misafir etmek istediğini ifade etti.

Bir bilgilendirme yapılacaksa komisyona başvurularak yapılabileceğini belirten Habip Eksik, bu nedenle daveti kabul etmediklerini bildirdi.

Eksik, salgınla mücadelede halkın sağlığını önceleyen bir politika olmadığını ileri sürerek, AK Parti'nin bekasını sürdürmek için sürecin lütufa dönüştürülmeye çalışıldığını iddia etti.

Kovid-19'un sağlık çalışanları açısından "meslek hastalığı" sayılmasıyla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini aktaran Habip Eksik, iktidar ve muhalefet partilerine tekliflerinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Semra Güzel de AK Parti'nin salgın sürecini fırsata çevirdiğini öne sürerek, iktidarın toplumu şeffaf şekilde bilgilendirmediğini ileri sürdü.

Sağlığı çökme noktasına getiren ve salgın karşısında gerekli tedbirleri almayan bir iktidar olduğunu savunan Güzel, iktidarın Türk Tabipleri Birliğine karşı tutumunu da eleştirdi.

Serpil Kemalbay Pekgözegü ise salgın sürecinde çalışması gereken komisyonun çalışmadığını dile getirerek, "Biz AKP'nin komisyonu değiliz. Burada partiler temsil ediliyor ve dolayısıyla sorunları birlikte tartışabilmemiz için kurulların da doğru çalışması lazım." dedi.