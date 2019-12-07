Son Dakika Haberleri: HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevden alındı
Son Dakika Güncel HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevden alındı - Son Dakika

HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevden alındı

6 saat önce

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kaymakam Erkan Savar görevlendirildi.

HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevden alındı, System.String[]

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kaymakam Erkan Savar görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık'ta gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşıldı. Şalan, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık tarihli onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı."

Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.

Halkların Demokratik Partisi, Alaaddin Yılmaz, Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı
Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 16:51:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevden alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]