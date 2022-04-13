HDP'li Musa Piroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret"ten işlem yapılacak - Son Dakika
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HDP'li Musa Piroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret"ten işlem yapılacak

13.04.2022 13:23

Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayı protesto etmek amacıyla Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenleyen gruba müdahale sırasında polis yetkilisine hakaret ettiği iddia edilen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu hakkında...

Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayı protesto etmek amacıyla Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenleyen gruba müdahale sırasında polis yetkilisine hakaret ettiği iddia edilen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan resen işlem başlatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadıköy Kaymakamlığının yasaklama kararına rağmen Kadıköy Halitağa Caddesi'nde dün yapılmak istenen basın açıklaması sırasında, HDP İlçe Başkanlığı önünde toplanan ve aralarında 3 HDP milletvekili ile il eş başkanlarının da olduğu 45 kişilik grubun yapılan uyarılara rağmen görevlilere mukavemet gösterdiği aktarıldı.

Bunun üzerine gruba orantılı ölçüde müdahale edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahale sırasında grup içerisinde bulunan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu görevlilere hakaret ederek zorluk çıkarmış, müdahale sonucunda grup içerisinden 4 şahıs yakalanmıştır. Yapılan müdahale sırasında, grupta bulunan HDP ilçe başkanından ele geçirilen ses yükseltme ve yayma cihazını geri almak amacıyla, tekerlekli sandalyesinden hamle yaptığı görülen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun bu esnada dengesini kaybederek düştüğü görülmüştür."

Açıklamada, konuyla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu hakkında ise "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan resen işlem başlatılacağı bilgisi verildi.

HDP'li Musa Piroğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ten işlem yapılacak
HDP'li Musa Piroğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ten işlem yapılacak
HDP'li Musa Piroğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ten işlem yapılacak

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP'li Musa Piroğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret'ten işlem yapılacak - Son Dakika


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