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HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı

20 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut, tutuklandı.

HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut, tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklandı, Mehmet Emin Alkan serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Semire Nergiz, Ferhat Kut, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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