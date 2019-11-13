Son Dakika Haberleri: HDP'li Öcalan: "Sorunların çözümünden uzak devlet aklıyla karşı karşıyayız"
Son Dakika Politika HDP'li Öcalan: 'Sorunların çözümünden uzak devlet aklıyla karşı karşıyayız' - Son Dakika

HDP'li Öcalan: "Sorunların çözümünden uzak devlet aklıyla karşı karşıyayız"

7 saat önce

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Kürt düşmanlığından vazgeçilmesi gerekiyor.

HDP'li Öcalan:

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Kürt düşmanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. 40 yıldır yaşanan bir çatışma vardır ve 10 binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Devletin soğukkanlı olması gerekiyor. Sorunların çözümünden uzak bir devlet aklıyla karşı karşıyayız." dedi.

Öcalan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da HDP gençlik meclisine yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınan kişilerin bulundukları illerde işkenceye maruz kaldıklarının iddia edildiğini belirtti.

AK Parti hükümetlerinin bir döneminde "işkenceye sıfır tolerans" denildiğini ancak bu durumun artık gözardı edildiğini öne süren Öcalan, "Artık darp sıradanlaşmış, çıplak arama gibi insanları rencide eden uygulamalar en üst seviyeye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Öcalan, "Kürt meselesinin" içinden çıkılmaz bir hal aldığını, uluslararası bir boyuta taşındığını belirterek, "2015 yılından beri yoğun bir çatışma sürecinden geçiyoruz. Yüzde 90'ı Kürt halkından oluşan bölgelerin seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz. Bin yıllık kardeşlikten bahsediyorsunuz ama gereğini yerine getirmiyorsunuz. Hepimiz kaybediyoruz. Bir an önce bu Kürt düşmanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. 40 yıldır yaşanan bir çatışma vardır ve 10 binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Devletin soğukkanlı olması gerekiyor. Sorunların çözümünden uzak bir devlet aklıyla karşı karşıyayız."

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)
HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2) Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı Zorunlu nedenler sonucu işinden uzak kalanlar, istediklerinde yeniden hizmete alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:20:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Öcalan: "Sorunların çözümünden uzak devlet aklıyla karşı karşıyayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]