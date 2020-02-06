HDP'li Oluç:

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, depremin ve çığın yarattığı sorunlara ilişkin araştırma komisyonu kurulması için Meclis'te grubu bulunan bütün partilerin ortak önerge vermesi önerisinde bulundu.

Oluç, partisinden bir grup milletvekili ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Arka arkaya üç büyük felaket yaşadık. Önce Elazığ- Malatya depremi oldu. Büyük acılar yaşandı. Arkasından Van Bahçesaray'da bir çığ meydana geldi. Bütün bunları konuşurken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak kazası meydana geldi." dedi.

Oluç, hayatını kaybeden bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yaşananların ardı ardına herhangi bir felakete nasıl hazırlıksız olunduğunu çok net bir şekilde gösterdiğini belirten Oluç, "Elazığ-Malatya depreminde günlerce, özellikle köylere yardım ulaştırılamadı. Dört gün boyunca bazı köylere gidilemedi." diye konuştu. Oluç, Elazığ depreminin ardından deprem vergilerine yönelik soru soranların "utanmaz" olarak ilan edildiğini söyledi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığın yaşandığı bölgede normal zamanlarda bile yolculuk yapmanın son derece sorunlu olduğunu dile getiren Oluç, "Yol açısından son derece sıkıntılı bir güzergahtır. Bu koşullarda bir çığla karşı karşıya kalındı. Sonuçlar hepimizce görülüyor. Özellikle ikinci çığ açısından baktığımızda çok ciddi iddialar var. Büyük bir tedbirsizlik yapıldığına, aslında çığ felaketinde atılmaması gereken adımların atıldığına dair çok ciddi iddialar var." ifadelerini kullandı.

Bütün bunlar olurken medyada tuhaf şeylerin yaşandığını savunan Oluç, şunları kaydetti:

"Dün Bahçesaray'dan yapılan yayınlar kesilip AKP Genel Başkanı'nın yayını canlı olarak devreye alındı. Orada yaptığı konuşma şu cümleyle devam etti: 'Çığdan yeni bir haber geldi. Çığ altında kalanların sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin. Maalesef çığ, heyelan bütün bunlar tehdit ve TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 4 bin 794 konut inşa ettik. Nereden nereye geldiğimizi en iyi siz biliyorsunuz.' Cümle buydu. Nereden nereye gelindiğini biz gayet iyi biliyoruz. Toplumun yarısından fazlası da bu iktidarın nereden nereye geldiğini biliyor ve bu cümlelere pes diyoruz."

TBMM Genel Kurulu'nda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin devam ettiğini anımsatan Oluç, "Bütün bunlar olurken, rant alanlarının yeniden iktidarın eline nasıl geçebileceğine dair bir kanun teklifi tartışılıyor." görüşünü savundu.

Depremin ve çığın yarattığı sorunlara ilişkin araştırma komisyonu kurulması için Meclis'te grubu bulunan bütün partilerin ortak önerge vermesi önerisinde bulunan Oluç, "Bu konuları konuşalım. İmar Kanunlarını, rant alanlarının iktidarın eline nasıl geçirileceğini, Ahlat'ta yeni bir saray yapımını konuşmayalım diyoruz. Bizim siyasi partilere önerimiz budur. Bu önerimiz kabul edilmediği taktirde bugün Genel Kurul'daki bu kanun teklifinin tartışmalarına katılmayı doğru bulmuyoruz ve katılmayacağız." dedi.

Oluç, partilerinden bir heyetin Van'ın Bahçesaray ilçesinde temaslarda bulunduğunu da söyledi.