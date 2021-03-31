HDP'li Oluç'tan, Anayasa Mahkemesine, partisinin kapatılması istenen iddianameyi reddetmesi çağrısı - Son Dakika

HDP'li Oluç'tan, Anayasa Mahkemesine, partisinin kapatılması istenen iddianameyi reddetmesi çağrısı

31.03.2021 16:13
HDP'li Oluç'tan, Anayasa Mahkemesine, partisinin kapatılması istenen iddianameyi reddetmesi çağrısı, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinin, sadece usul açısından değil, esas açısından da hukuk ve demokrasiyle alakasının olmadığını ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine iddianameyi reddetmesi çağrısında bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinin, sadece usul açısından değil, esas açısından da hukuk ve demokrasiyle alakasının olmadığını ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine iddianameyi reddetmesi çağrısında bulundu.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin kapatılması istenen davanın iddianamesinde, çoğu henüz soruşturma aşamasındaki iddiaların yer aldığını söyledi.

Bu soruşturmaların bazılarında dava bile açılmadığını, bazılarındaysa milletvekili pozisyonunda olanlar için fezleke dahi hazırlanmadığını ifade eden Oluç, "600 küsur sayfalık iddianamenin 550 sayfası neredeyse hakkında yasak istenen kişiler hakkındaki soruşturmaların listesi. Soruşturmalar iddianamesi... Vahim bir şey daha; 26 Nisan'da ilk duruşması yapılacak Kobani iddianamesi sanki karar verilmiş gibi kapatma davası iddianamesinin içine alınmış." diye konuştu.

Beraat ya da takipsizlikle sonuçlanmış soruşturmaların da iddianameye alındığını anlatan Oluç, iddianamede vefat etmiş olan arkadaşlarına da siyasi yasak istendiğini belirtti.

Hakkı Saruhan Oluç, "Bu iddianame aynı zamanda çözüm süreciyle, barış arayışıyla hesaplaşıyor. Bu iddianame, çözüm sürecinin intikamını almaya çalışıyor ama çözüm sürecinde sadece bir taraf yoktu. Çözüm sürecinde iktidarın heyetleri ve devletin heyetleri vardı. Onların da demek ki yargılanması gerekiyor. Bu iddianamenin varmak istediği nokta belki de odur esas itibarıyla." dedi.

İddianamedeki birçok bilginin yanlış olduğunu savunan Oluç, "Bu iddianame, iktidarın küçük ortağının mekanında hazırlandı. İktidarın büyük ortağının mekanında düzeltildi, onaylandı, ondan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Bu iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanmadı." görüşünü paylaştı.

Oluç, iddianamenin sadece usul açısından değil, esas açısından da hukukla, demokrasiyle alakası olmadığını öne sürerek, Anayasa Mahkemesine iddianameyi reddetmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Türkiye'nin yeni tip koronovirüs (Kovid-19) risk haritasını gösteren Oluç, "Asla zamanında harekete geçmeyen, eksik ve yanlış önlemler alan, sağlık emek ve meslek örgütlerini sürece katmamak için özellikle direnen, iradesiz bir Sağlık Bakanlığı yönetimiyle işte kıpkırmızı harita ortaya çıktı." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Oluç, 31 Mart'ta kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılacağının duyurulduğunu anımsatarak, kısa çalışma ödeneğinin salgın bitene kadar devam etmesi ve asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Oluç, "Yolsuzluk deyince bugünlerde insan hep Kürşat diye bir ismi hatırlıyor. Aslında Kürşat Ayvatoğlu ismi sembolik. Kürşat, aslında iktidarın yarattığı düzenin adıdır. Kürşat, 'yolsuzlukla mücadele ediyoruz' derken yarattıkları düzenin adıdır. Çok net olarak bunu görmek gerekiyor. Aslında Kürşat, buz dağının görünen yüzüdür. Peşkeş çekilen kamu ihalelerin sonucudur Kürşat. İktidar yanlısı holdinglere peşkeş çekilen yatırımların adıdır Kürşat. Bu iktidar bir saadet zinciri kurdu ve bu saadet zincirine dahil olanların ismi Kürşatgillerdir." ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Saruhan Oluç, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Oluç'tan, Anayasa Mahkemesine, partisinin kapatılması istenen iddianameyi reddetmesi çağrısı - Son Dakika


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