HDP'li Oluç'tan "çoklu baro sistemi" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

HDP'li Oluç'tan "çoklu baro sistemi" eleştirisi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, çoklu baro sistemini eleştirerek "Bu sistemle aslında barolar zayıflatılmak ve siyasi iktidara itaatkar yapılar haline getirilmek isteniyor.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, çoklu baro sistemini eleştirerek "Bu sistemle aslında barolar zayıflatılmak ve siyasi iktidara itaatkar yapılar haline getirilmek isteniyor." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, Avukatlık Kanunu ve barolara ilişkin planlanan düzenlemeyle ilgili muhalefet partilerine yaptığı ziyareti olumlu bulduklarını, muhalefetin önerilerinin dikkate alınmasını beklediklerini söyledi. Düzenleme komisyon aşamasındayken baro başkanlarının sürece dahil edilip görüşlerinin dinlenmesi gerektiğini aktaran Oluç, aksi takdirde sürecin iktidarın kendi teklifini dayatmasıyla sonuçlanacağını öne sürdü. Türkiye'de yargı mensuplarının ciddi sorunları bulunduğunu ifade eden Oluç, şunları söyledi:

"Savunma hakkı, adil yargılanma ve silahların eşitliği ilkeleri ciddi olarak çiğneniyor. Tutuklu avukatlar meselesi var. Bu da avukatların ciddi bir sorunu haline geldi. Ruhsat gaspı ve ihlalleri var. Bu da son derece ciddi bir sorun. Tüm bu sorunların çözümü doğrultusunda adımlar atılması gerekirken biz çoklu baro sistemi tartışmasıyla uğraşıyoruz. Aslında iktidarın hedefi, makul avukat yaratma projesidir. Yargı alanında bu kadar büyük sorunlar varken, evrensel hukuk ilkeleri alenen çiğneniyorken, çoklu baro sistemi tartışması tamamen iktidarın hedefleri doğrultusundaki bir tartışmadır."

Oluç, çoklu baro sisteminin hukuk birliğinin sağlanması açısından ciddi sorunlara yol açacağını öne sürerek "Bu sistemle aslında barolar zayıflatılmak ve siyasi iktidara itaatkar yapılar haline getirilmek isteniyor. Bu uygulama aynı zamanda baroları siyasi bir araç olarak kullanma hedefidir." dedi.

Ankara'ya yürümek isteyen baro başkanlarının durdurulmasına da tepki gösteren Oluç, polisin tutumunun hukuka uygun olmadığını savundu. Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifine de değinen Hakkı Saruhan Oluç, teklifin fişleme anlayışının yeni bir versiyonu olduğunu iddia etti.

Oluç, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin ortadan kaldırıldığını, bu nedenle enfekte olan insanların sayısının arttığını öne sürerek "Yeni normalleşme adı altında tüm tedbirleri ortadan kaldıran tutum, kesinlikle bir felakete yol açar." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Hakkı Saruhan Oluç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP'li Oluç'tan 'çoklu baro sistemi' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

20:28 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 20:56:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Oluç'tan "çoklu baro sistemi" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]